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Rusya'da Casusluk İddiası

Rusya’da Ukrayna uyruklu bir kişi Rus silahları hakkında bilgi topladığı iddiasıyla casusluk şüphesi üzerine gözaltına alındı.

18 Dakika Önce
2021-08-24 00:17:32
Rusya'da Casusluk İddiası

Rusya'da Ukrayna uyruklu bir kişi Rus silahları hakkında bilgi topladığı iddiasıyla casusluk şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna uyruklu bir kişinin Tula kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin Ukrayna istihbaratının talebi üzerine yeni silahlar hakkındaki gizli teknik belgeleri toplarken suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Şahsın Rusya savunma kuruluşlarında çalışan ve gizli belgelere erişimi olan personele ulaşmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Rusları işe alıp onlardan modern küçük silahlar hakkında yasal olarak korunan bilgiler elde etmeye çalışıyordu" ifadesi kullanıldı.

FSB açıklamasında, Ukrayna vatandaşı hakkında dava açıldığı belirtildi. Rusya'da söz konusu suçlarda 10-20 yıl arasında hapis cezası veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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