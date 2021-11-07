Rusya'da 'Bayraktar' kabusu

Ukrayna askerlerinin paylaştığı 2 dakika 8 saniyelik video anında yayıldı, Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı.

Ukrayna'nın yeni Bayraktar TB2 alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.

Ukrayna, hafta içinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Bayraktar SİHA ordusunun büyütülmesi kararını, bizzat Ukrayna lideri Vladimir Zelensky verdi.

Henüz satın alma kararının yankıları dinmeden, cephe hattında çekilen bir video, sosyal medyaya düştü. Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol noktasının hedef alındığını bildiriyor.

Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.

Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı.

Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.

DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU

Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dün yaptığı açıklamada, Ekim ayının son günlerinde Donbas'ta ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'sıyla gerçekleştirilen saldırının, Minsk Anlaşmasını ihlal etmediğini söylemişti.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.