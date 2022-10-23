Rusya’da askeri uçak evin üzerine düştü!

Rusya’nın İrkutsk kentinde Su tipi bir uçağın ön belirlemelere göre iki katlı bir evin üzerine düştüğü bildirildi.

İrkutsk Bölgesi Valisi İgor Kobzev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ön bilgilere göre Su tipi bir uçak, İrkutsk'ta Prjevalskiy Caddesi'nde yer alan iki katlı bir evin üzerine düştü” ifadelerini kullandı.

Acil servislerden Sputnik'e aktarılan bilgiye göre kaza, İrkutsk kentinin Novo-Lenino ilçesinde meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre ise Su-30 uçağı, test uçuşu sırasında İrkutsk kentinin içine düştü. Uçağı üzerine düştüğü iki katlı ahşap evde 200 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve kurtarma ekipleri çalışıyor.

Bakanlık ayrıca İrkutsk'ta meydana gelen kazada uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini, kent sakinlerinin arasında can kaybı olmadığını, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Kobzev, kazada yerel sakinler arasında can kaybı olmadığı bilgisini doğruladı. .