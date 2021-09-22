Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü
Rusya'ya ait An-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu açıklandı.
2021-09-22 15:38:50
An-26 tipi askeri nakliye uçağı Habarovsk şehri yakınlarında iletişim teknik cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştü.
Uçakta 6 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak uçaktakilerin akıbeti bilinmiyor.
HABAROVSK ŞEHRİ YAKINLARINDA DÜŞTÜ
Rusya uçağın düştüğü yere arama kurtarma ekipleri gönderdi. Ancak kötü hava şartları ve havanın kararması arama işlemlerini zorlaştırıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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