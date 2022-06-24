DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3686 ₺

EURO

18,3361 ₺

ALTIN

1.020,45 ₺

BİST

2.540,97 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ryazan bölgesinde 'İl-76' tipi bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-06-24 10:28:17
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İl-76" tipi uçağın, Ryazan bölgesinde eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi.

Uçağın kısmen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, kazaya motorun arızalanmasının neden olduğu kaydedildi.

Uçakta 10 kişinin bulunduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre, kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş