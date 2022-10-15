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Rusya'da askeri bölgeye saldırı! 11 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde askeri eğitim sahasına yapılan 'terör saldırısında' 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

31 Dakika Önce
2022-10-15 23:07:19
Rusya'da askeri bölgeye saldırı! 11 ölü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi. AA .

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