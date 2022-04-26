Rusya'da anaokulunda silahlı saldırı: 4 ölü

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda etrafa ateş açtı. Saldırgan dahil 4 kişi öldü. Saldırgan bir öğretmen ve iki çocuğu vurduktan sonra intihar etti.