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Rusya'da anaokulunda silahlı saldırı: 4 ölü

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda etrafa ateş açtı. Saldırgan dahil 4 kişi öldü. Saldırgan bir öğretmen ve iki çocuğu vurduktan sonra intihar etti.

2 Saat Önce
2022-04-26 13:07:47
Rusya'da anaokulunda silahlı saldırı: 4 ölü

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bulunan bir anaokulunda silahlı saldırı meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan bir saldırgan, etrafa ateş açmaya başladı. Saldırı sebebiyle bir öğretmen ve iki çocuk vurularak hayatını kaybetti.,

Saldırgan, eylemin ardından intihar etti. .

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