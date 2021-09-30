Rusya'da 50 milyon kişi aşılandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Smolenskiy, yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşının koronavirüse karşı aşılandığını söyledi.

Rusya ile Çin arasındaki Kovid-19 sorunlarıyla ilgili bir konferansta konuşan Smolenskiy, yerli beş aşının geliştirildiğini ve tescil edildiğini ifade etti.

Smolenskiy, “Kitlesel aşılama Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) talimatıyla Ocak 2021'de başladı. Yaklaşık 50 milyon Rus aşılandı” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, daha önce Rusya'da yaklaşık 47.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 41 milyon kişiye de iki dozun da vurulduğunu söylemişti.

Kitlesel aşılamanın 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpivakKorona-N ve KoviVak olmak üzere beş aşı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.