Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte batılı bulut depolama şirketlerinin Rusya'dan çekilmesi sonrası ülke ciddi bir veri depolama kriziyle karşı karşıya. Raporlara göre Rusya'nın veri depolama alanının bitmesine sadece iki ay kaldı.
2022-03-20 11:43:51
RUSYA'NIN ALANI İKİ AY SONRA BİTECEK
Gizchina'nın haberine göre, Rusya'nın mevcut depolama alanının bitmesine yaklaşık iki ay var.
Öte yandan, Rusya merkezli Kommersant'a dayandırılan haberde batılı bulut depolama şirketlerin Rusya ile bağlarını kopardıktan sonra yerli işletmelerin Rus bulut depolama çözümlerine yönelmek zorunda kaldığı aktarıldı.
ÇÖZÜM ARANIYOR
Şu anda Rusya'da operatörleri barındıracak yeterli veri merkezi olmadığı, bu nedenle hükümetin acilen soruna pratik bir çözüm bulmak için çalıştığı aktarıldı.
Rusya'nın olası bu krize karşı bir çözüm olarak Çin'e yönelebileceği de söylenenler arasında.
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