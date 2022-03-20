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Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte batılı bulut depolama şirketlerinin Rusya'dan çekilmesi sonrası ülke ciddi bir veri depolama kriziyle karşı karşıya. Raporlara göre Rusya'nın veri depolama alanının bitmesine sadece iki ay kaldı.

50 Dakika Önce
2022-03-20 11:43:51
Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rusya, farklı ülkelerin ve şirketlerin büyük yaptırımlarına uğradı. Büyük şirketler Rusya pazarından çekilme kararı veya geçici olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu şirketlerin arasında veri depolama alanında faaliyetleri olan şirketler de vardı. Son raporlardaki iddialar, bu şirketlerin Rusya'dan çekilmesinden sonra, şimdi ülkenin kapısında ciddi bir veri depolama krizi olduğunu gösteriyor.

RUSYA'NIN ALANI İKİ AY SONRA BİTECEK

Gizchina'nın haberine göre, Rusya'nın mevcut depolama alanının bitmesine yaklaşık iki ay var.

Rusya

Öte yandan, Rusya merkezli Kommersant'a dayandırılan haberde batılı bulut depolama şirketlerin Rusya ile bağlarını kopardıktan sonra yerli işletmelerin Rus bulut depolama çözümlerine yönelmek zorunda kaldığı aktarıldı.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Şu anda Rusya'da operatörleri barındıracak yeterli veri merkezi olmadığı, bu nedenle hükümetin acilen soruna pratik bir çözüm bulmak için çalıştığı aktarıldı.

Rusya'nın olası bu krize karşı bir çözüm olarak Çin'e yönelebileceği de söylenenler arasında.

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