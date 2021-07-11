Rusya bu kez Yunan savaş gemisini hedef aldı!

Rus filosu İstanbul Boğazı'ndan geçen füze gemisi Daniolos'un peşine takıldı, İngiliz medyası ise Akdeniz'de uçak gemisini takip eden Rus denizaltılarının belirlendiğini bildirdi

Nisan ayı başından bu yana Karadeniz'de dinmeyen gerilim kısa süre içinde Akdeniz'e de sıçrarken, İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemileri iki deniz arasında mekik dokuyor.

Karadeniz'de onlarca gemiyle gözdağı veren Rusya lideri Vladimir Putin, çok sayıda gemiyi Akdeniz'deki Tartus üssüne gönderdi. Putin ayrıca uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla da Akdeniz semalarında tatbikat yaptı.

Son olarak Karadeniz filosundan Orehovo-Zyevo adlı savaş gemisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Akdeniz'e doğru açıldı. Füzelerle yüklü geminin motoru artık Çin üretimi bir dizel motor. Kırım yaptırımlarından önce Alman motoru kullanılıyordu.

Ukrayna'nın ev sahipliğinde ABD'nin başını çektiği Sea Breeze tatbikatı, Rusya'nın tüylerini diken diken etmiş durumda. 30'u aşkın ülkenin yer aldığı tatbikat için İstanbul Boğazı'ndan geçen her gemi, Moskova tarafından takip ediliyor.

Yunanistan'a ait füze gemisi Daniolos da Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda göründü, Karadeniz'e doğru ilerledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Yunan savaş gemisinin hareketlerini anbean izlediğini resmen duyurdu.

Resmi açıklamada, Karadeniz Filosu'na ait gemilerinin Daniolos'un manevralarını kontrol ettiği belirtildi. Rusya'nın son günlerde Karadeniz'e açılan her gemi için benzer açıklamaları yaptığı gözden kaçmıyor. Moskova, hafta içinde de İspanyol savaş gemisinin takip edildiğini kaydetmişti.

İngiliz medyası ise, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz'de bulunan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i takip eden Rus denizaltıların belirlendiğini bildiriyor. Haberlere göre, olay 27 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Rus denizaltıları uçak gemisinin yanına kadar yaklaştı, bunun üzerine İngiliz donanması HMS Queen Elizabeth'ten iki Merlin Mk2 helikopterini havalandırdı. Helikopterlerden denize bırakılan sonar sistemi 'sonobuoy'lar denizaltıların tam yerini tespit etti.

İngiliz medyası, Kıbrıs Adası açıklarında konuşlandırılan uçak gemisinin yanında ABD savaş gemilerinin de bulunduğunu, olayla ilgili Savunma Bakanlığı'nın detay vermediğini aktarıyor.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.