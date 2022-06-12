Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ternopil bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu deponun imha edildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 109. gününe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da savaştaki Rus ordusunun eylemleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da askeri alanlara yönelik saldırılar düzenlediğini belirten Konaşenkov, "Ternopil bölgesinde bulunan Çortkiv yerleşim biriminin yakınlarında ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna yönetimine tedarik ettiği tanksavar ve taşınabilir uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu depo denizden fırlatılan 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi." dedi.

Konaşenkov, son 24 saatte havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 15 askeri alanın vurulduğunu, bu saldırılarda "Buk M-1" hava savunma füze sistemi, radar ve roketatar bataryalarının yok edildiğini söyledi.

"Rus taktik birliklerinin, 150 Ukraynalı milliyetçi, 6 tank, 5 topçu teçhizatı ile 10 özel aracı imha ettiğini" belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, Herson bölgesinde 2 "Toçka-U" balistik füze ve 3 "Uragan" çok namlulu roketatarın ele geçirildiği bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar Ukrayna'da 201 uçak, 130 helikopter, 1188 insansız hava aracı, 338 hava savunma füze sistemi, 3 bin 514 tank ve zırhlı araç, 508 çok namlulu roketatar, 1870 obüs ve havan topu, 3 bin 570 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

17:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

16:05 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi.

13:55 Rus ordusunun, dün akşam Ukrayna'nın batısında yer alan Ternopil bölgesine bağlı Chortkiv kentine düzenlediği füze saldırısında 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

13:32 Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'in, Ukrayna'ya, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ziyarette bulunacağı bildirdi.

12:15 Rusya Savunma Bakanlığı: ABD ve Avrupa'dan Kiev'e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik. .