Rusya: Biden tedavi olsa iyi olur

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'kasap' diyen ABD Başkanı Biden’a tepki gösterdi. Volodin, 'Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur' dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın ABD Başkanı Biden gibi davranabileceğini söyledi.

Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam.” yorumunu yaptı.

"Bu adam iktidarda kalmamalı "

NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yaptı.

Avrupa'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul'ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa'dan alıntı yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "on yıllarca sürecek bir savaş" tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, "Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların "düşman" olmadığını kaydetti.

Biden, "Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden konuşmasında "Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak." diye konuştu. AA .