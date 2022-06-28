Rusya, Biden'ın eşi ve kızlarını ''kara listeye'' aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ile kızları Ashley ve Naomi Biden’ı ‘kara listeye’ aldıklarını duyurdu.
2022-06-28 12:22:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD'nin, Rus siyasi ve toplumsal figürlere karşı sürekli genişleyen yaptırımlarına karşılık olarak, ABD'li senatörler içerisinde Rusofobik bir çizgi oluşmasından sorumlu 25 ABD vatandaşı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın aile üyeleri ‘kara listeye' almıştır” denildi.
Böylelikle Rusya'nın ‘kara listeye' aldığı ABD vatandaşlarının sayısının 1048 kişiye ulaştığı belirtildi.
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