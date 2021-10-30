Rusya, Bayraktar TB2'lerden rahatsız! ''Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor''

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 'Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçlarıyla hayal edemeyecekleri sonuçlara yol açabilirler. Bunun farkına varmalılar' dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın sahip olduğu Türk İHA/SİHA'larına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Ukrayna'yı uyardı.

"TEHLİKELİ BİR OYUN"

Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı" yanıtını verdi.

UKRAYNA İLK KEZ KULLANDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını geçtiğimiz günlerde imha etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, böylece Bayraktar insansız hava aracını ilk kez muharebede kullanmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.