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Rusya: Batılı ülkeler kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Batılı ülkelerin yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattığı belirtildi

1 Saat Önce
2022-02-12 00:02:04
Rusya: Batılı ülkeler kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022'nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya'nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.” denildi. AA .

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