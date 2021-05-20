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Rusya Başbakanı’na Türkiye baskısı

Sosyal ağlarda turizm acenteleri, Başbakan Mişustin, Başbakan Yardımcısı Golikova ve Rosturizm Başkanı Doguzova'ya yolladıkları dilekçeleri yayınlanıyor. Dilekçelerde Türkiye’ye getirilen uçuş yasağının Haziran ayında açılması isteniyor.

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20.05.2021 16:54:27
Rusya Başbakanı’na Türkiye baskısı

Büyük zarar gören Rusya turizm sektörü, Türkiye'ye uçuşların 1 Haziran'da yeniden başlatılması için hükümete çağrı yaptı. Sobesednik.ru portalının haberine göre, sosyal ağlarda turizm acentelerin Başbakan Mihail Mişustin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova'ya yolladıkları dilekçeleri yayınlanıyor.

Söz konusu dilekçede turistik işletmelerin temsilcileri, Türkiye başta olmak üzere popüler destinasyonlara uçuş yasağının kaldırılmasını ve tur satışlarına izin verilmesini istediler.

Dilekçeyi hazırlayan Turizm İşletmeleri Derneği "Turizm Federasyonu" Başkanı Andrey Fyodorov, "Türkiye'nin kapatılması ve bu güzergahla ilgili alternatiflerin olmaması, fiiliyatta bu koşullarda çalışamayacağımız gerçeğini ortaya koydu" dedi.

Fyodorov, "Vergi ödememiz ve faaliyetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor, ancak bunlar ülkeleri kapatarak para kazanmamıza izin vermiyor.Tamamen normal Kovid durumu olan, bizi kabul etmeye hazır ülkeler var, ancak devlet hiçbir şey yapmıyor. İnsanlarımızın çoğu iki yıldır dinlenmedi. Her hafta Operasyon Merkezinin kararlarını bekliyoruz ve her seferinde aynı yasak kararı tekrarlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: TürkRus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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