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TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Azovstal'da koridor açacağız

Rusya: Azovstal'da koridor açacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.

1 Gün Önce
2022-05-04 23:08:08
Rusya: Azovstal'da koridor açacağız

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.

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Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı dün Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu. AA .

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