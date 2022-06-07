Rusya az önce duyurdu: Şehirdeki tüm yerleşim alanlarını ele geçirdik
Severodonetsk şehrindeki tüm yerleşim alanlarının ele geçirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya anakarasıyla Kırım arasında karayolu koridorunun açıldığını duyurdu.
2022-06-07 14:02:26
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 104. gününe girdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savaştaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Lugansk'ta bulunan Severodonetsk kentinin meskun mahallerinin tamamıyla ele geçirildiğini açıkladı.
Rusya anakarasıyla Kırım arasında karayolu koridorunun açıldığını duyuran Şoygu, Rusya güçlerinin denetimindeki Mariupol'de limanının mayınlardan tamamıyla temizlendiğini ve ilk yük gemilerinin Mariupol limanına demirlediklerini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün gece yayınlanan video konuşmasında "Kahramanlarımız Severodonetsk'teki mevzilerinden vazgeçmiyor. Kentte şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor. Ukraynalı Donbass ayakta" demişti.
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