Rusya: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz

Rusya, 'NATO'nun da aynı planı olduğu iddiasıyla' buna karşılık Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini duyurdu.

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun mevcut krizde tırmanışı önlemek için kendileriyle temasa geçmemesi halinde Moskova'nın söz konusu adımı atmak zorunda kalacağını söyledi.

Ryabkov'un ifadeleri, Rusya'nın Batı'dan güvenlik garantileri talep ettiği Doğu-Batı hattındaki gerginliği ve riskleri daha da artırdı.

Ancak Rus yetkili, Rusya'nın, Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasıyla ilgili Moskova'nın niyetinin ne olduğu konusuna açıklık getirmedi. Ryabkov, NATO'nun INF'yi canlandırmaya yakın olduğuna dair 'dolaylı işaretler' aldıklarını belirtti.

Buna Soğuk Savaş sırasında nükleer kapasiteye sahip Pershing füzelerini kullanan ABD'nin 56. Topçu Komutanlığı'nın geçen ay yeniden restorasyonunun da dahil olduğunu kaydetti.

“Cepheleşme olacak”

"Soruna siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunamaması, cevabımızın askeri ve teknik boyutta olmasına yol açacaktır." diyen Ryabkov, "Yani, bir cepheleşme olacak. Bu bir sonraki tur olacaktır. Bu kaynakların (bu silahlar) bizde de çıkmasına imkan tanıyacak. Şu anda bu silahlar bizde yok. Tek taraflı bir moratoryum var. NATO ve ABD'yi bu moratoryuma katılmaya çağırıyoruz." uyarısında bulundu.

Rusya'da NATO'ya karşı 'tam bir güvensizlik' olduğunu kaydeden Ryabkov, "Güvenliğimizi bir şekilde artırabilecek hiçbir şey yapmıyorlar. Kendi çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebileceklerine inanıyorlar. Bizim de tüm bu olanları sineye çekmemiz mi gerekiyor. Hayır, bu devam etmeyecek." dedi.

Moskova uzun süredir Batı'dan güvenlikle ilgili bağlayıcı garanti talebinde bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, söz konusu taleplerin ne olduğuyla ilgili taleplerini iki hafta içerisinde ABD ve NATO üyelerine ileteceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü ise güvenlik garantisi taleplerinin bu hafta içerisinde muhataplarına sunulacağını aktardı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF)

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF), Avrupa güvenliğinin temel taşını oluşturan bir anlaşmaydı. 1987'de Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından imzalan anlaşma politik açıdan Doğu-Batı ilişkilerindeki "değişim rüzgarlarının" habercisi olarak görüldü. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 2 bin 700 kadar karadan fırlatılan orta menzilli balistik ve cruise füzelerinin anlaşmanın dikte ettiği şekilde imhası şartı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce yerine getirildi. NATO'ya göre INF, Soğuk Savaş sonrası Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisini tanımlayan bir dizi silahların kontrolü anlaşmasının bir parçasıydı.

EuronewsTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.