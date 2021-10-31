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Rusya ateşle oynuyor! Sınıra savaş uçağı indirdi

Füzelerle yüklü savaş uçağının Türkiye'nin burnunun dibine konuşlandığı görüntüler ortaya çıktı. İngiliz medyası, PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'ya inen Rus jetinin Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin dibine ilk kez bu kadar yaklaştığını kaydediyor.

34 Dakika Önce
2021-10-31 14:26:40
Rusya ateşle oynuyor! Sınıra savaş uçağı indirdi

Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa ülkesi Ukrayna'da, ilk kez saldırı düzenlemesiyle sarsılan Rusya, Türkiye sınırına yalnızca üç kilometre mesafeye ilk kez bir savaş uçağı indirdi.

Son haftalarda Suriye'de rejim karşıtlarını hedef alan bombardımanlarını artıran Rusya'ya ait bir S-35 jetinin yeni konumu, uydu fotoğraflarından bile göründü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan Kamışlı'ya iniş yapan S-35 savaş uçağının yerden çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlandı.

Gözlerin bir anda Suriye'nin kuzeyine çevrilmesine yol açan askeri hareketlilikte, ayrıca S-35 uçağına yüklenmiş orta menzilli R-77 ve kısa menzilli R-73 füzeleri dikkat çekti.

Yerel kaynaklar, ayrıca Rusya'ya ait bir Mi-8 helikopterinin iki Ka-52 helikopteri eşliğinde Kamışlı'daki havalimanından Halep'e uçtuğunu bildiriyor.

İngiliz medyası ise, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'ya inen Rus jetinin Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin dibine ilk kez bu kadar yaklaştığını kaydediyor. YPG'ye açık şekilde destek veren ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Eylül 2015'te Suriye iç savaşına dahil olan Rusya, özellikle Hımeymim hava üssü ve Tartus deniz üssüne birliklerini konuşlandırıyor. Moskova, bu yılın mayıs ayında nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirmişti.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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