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Rusya ateşkes sözünde durmadı, tahliyeler ertelendi

Rusya, bu sabah Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağını duyurdu. Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı.

53 Dakika Önce
2022-03-05 15:38:20
Rusya ateşkes sözünde durmadı, tahliyeler ertelendi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyurulmuştu, ancak Rusya sözünü tutmayınca tahliyeler ertelendi.

Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini doğruladı. Mariupol Belediye Meclisi de genel bir duyuru yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönülmesi konusunda çağrı yapılarak, "Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini (tahliye yolundan) ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Şuan Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir" denildi.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rus ordusu tarafından bombardımana devam edildiğini duyurarak, "Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar" diye konuştu.

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istemişti. .

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