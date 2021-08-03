DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde

TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Afganistan süreci çok sancılı olacak

Rusya: Afganistan süreci çok sancılı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin 'sancılı' olacağını söyledi.

2 Gün Önce
2021-08-03 13:13:19
Rusya: Afganistan süreci çok sancılı olacak

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kabulov, başkent Moskova'daki Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu meselenin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret eden Kabulov, "Pürüzsüz ve düz süreci beklememek lazım. Bu süreç, çok sancılı olacak. Tüm bunları dikkate alıyoruz ve gerçek diplomasinin duygulara dayalı olmadığını çok iyi anlıyoruz. Diplomasi, çıkar ve fırsatlara dayalıdır." dedi.

Rusya'nın Taliban ile temas halinde olduğuna dikkati çeken Kabulov, Taliban'ın kendilerine verdiği sözde durması gerektiğini vurguladı.

Kabulov, "Eğer bir taraf, bize verdiği sözün dışına çıkmaya karar verirse, bunun bedeli olacağını anlamalıdır." şeklinde konuştu.

İran'ın Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) dahil olması gerektiğini belirten Kabulov, "Herkesin bildiği İran-ABD ilişkilerindeki durum nedeniyle İranlılar, siyasi ve ideolojik sebeplerden ötürü Amerikalılarla aynı masaya oturmaya ve herhangi bir sorunu çözmeye henüz hazır değil." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş