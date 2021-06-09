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Rusya açıkladı: Putin ile Biden, Ukrayna'yı görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'in, Cenevre'deki görüşmede Ukrayna konusunu değerlendireceklerini duyurdu.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 23:50:19
Rusya açıkladı: Putin ile Biden, Ukrayna'yı görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD Zirvesi'nde Kiev'in NATO'ya katılımı konusunun masaya yatırılıp yatırılmayacağı sorusuna, "Ukrayna konusuna şu ya da bu şekilde değinilecek" dedi.

Daha önce Putin, Kiev'in NATO'ya katılma olasılığıyla alay edenlerin görüşüne katılmadığını belirterek, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin hiçbir garantisinin olmadığını kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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