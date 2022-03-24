DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bergen filmi gişe rakamları | Bergen filmini kaç kişi izledi? Bergen'e kaç kişi gitti?
Destici: Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinde cesurca meydana çıktı
İSKİ'den zam açıklaması
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları 2022
Kılıçdaroğlu: Yeni bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var
Belfast konusu ne? Belfast ne anlatıyor? 7 dalda Oscar adayı 'Belfast' vizyona giriyor!
Düşman kardeşler arasında tehlikeli yarış
Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)
NATO zirvesinde konuşan Stoltenberg'ten kritik açıklamalar
Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi?
Rusya'dan son dakika NATO açıklaması
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
'Ruslar akın etti, Türk sahillerinde ev kiraları 3 katına kadar fırladı'
ABD Başkanı Biden, Mehmet Öz'ü görevden aldı
YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

TIMETURK / DÜNYA / Rusya açıkladı: İzyum şehri kontrol altına alındı

Rusya açıkladı: İzyum şehri kontrol altına alındı

Rus ordusunun Ukrayna içerisinde ilerleyişini sürdürdüğünü kaydeden Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgoKonaşenkov, 'Bu sabah Rus ordusu Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı.' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-24 11:33:17
Rusya açıkladı: İzyum şehri kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

Rus ordusunun Ukrayna içerisinde ilerleyişini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Bu sabah Rus ordusu Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı." dedi.

Başkent Kiev yakınlarındaki hedeflere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah kullanıldığını bildiren Konaşenkov, "Gece havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri yerler vuruldu. Bunun sonucunda Danilovka ve Kiev'in güneyinde 9 adet S-300 ve 4 adet Buk-M1 dahil 13 hava savunma füze sistemi yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gece Ukrayna ordusuna ait 60 askeri hedefin vurulduğunu da dile getiren Konaşenkov, bunların arasında 2 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar, 4 cephane, 47 askeri araç ve silahların tutulduğu alanın bulunduğunu aktardı.

Ayrıca 2 insansız hava aracını Harkiv ve Staraya Markovka yakınlarında vurduklarını ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 257 insansız hava aracı, 202 hava savunma füze sistemi, 1572 tank ve zırhlı araç, 160 çok namlulu roketatar, 633 obüs ve havan topu ayrıca 1379 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş