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Rusya açıkladı! Erdoğan istedi, Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mairupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı.

16 Dakika Önce
2022-04-17 12:50:14
Rusya açıkladı! Erdoğan istedi, Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya'nın kuşatması altında olan Mariupol şehrinde Rus güçlerinin Ukrayna'ya verdiği sürenin dolmasına az bir zaman kala Ukrayna lideri Zelenski, Mariupol'deki askerlerinin öldürülmesi durumunda barış olmayacağına dikkat çekmişti.
Diğer yandan Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman camisine sığınan 150 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmeşi yaşandı.

ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE KURTARILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türk vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü" ifadelerine yer verildi. .

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