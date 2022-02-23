DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti; işte ayrıntılar
Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı
ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti
A101'e ne geldi? 24 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin cezası belli oldu
Fransa: Ukrayna'ya askeri müdahale yapmayacağız
Çin: Tayvan, Ukrayna değil
Ukrayna yine siber saldırıya uğradı
Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Ege'de Yunan saldırısı! 'Vurulduğum halde tekrar ateş ettiler'
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye’den Yunanistan'a nota!
Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir?
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor
Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir?

TIMETURK / DÜNYA / Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına yanıt verileceğini açıklarken “Yaptırımlara, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.” şeklinde duyuruda bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-23 19:09:02
Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik üst üste 101'inci yaptırım paketini açıkladığı belirtildi.

Rus ekonomisinin gelişimini söz konusu yaptırımlarla yavaşlatmaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Rusya, yaptırımların tüm maliyetlerine rağmen, verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Hiç şüphe olması ki, yaptırımlara, simetrik olmasına gerek yok, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.” denildi. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş