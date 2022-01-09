Rusya: ABD, Kazakistan hakkında artık yalan söyleyemeyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Kazakistan'daki durumu değerlendirirken artık ikiyüzlü davranamayacağını belirtti.
2022-01-09 00:38:28
Sözcü Zaharova, ABD'nin Kazakistan'daki durumu değerlendirirken artık yalan söyleyemeyeceğini ve ikiyüzlü davranamayacağını söyledi.
YouTube'daki SolovyevLive kanalında konuşan Zaharova, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıları hatırlatarak, Kazakistan'daki olayları barışçıl protestolar olarak değerlendiren ABD'nin artık iki yüzlü davranamayacağını kaydetti.
Zaharova, “ABD ve Batı, Kazakistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerinde artık barışçıl protestolardan bahsediyormuş gibi davranamayacaklar" dedi.
SputnikTürkçe
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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