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Rusya: ABD'den yazılı cevabı aldık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.

31 Dakika Önce
2022-01-26 20:47:23
Rusya: ABD'den yazılı cevabı aldık

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan'ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı. AA .

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