DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'fiyatlama' yorumu: Zarar getirir
Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)
Fransa'da iki mescide saldırı
Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu?
İTO'dan Hünkâr Kasrı sergisi
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz, 2022'de BTM'den bir Turcorn çıkarmak
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
Rusya’nın haritası değişiyor mu? Lavrov’dan açıklama
FETÖ'nün 'kaset kumpası' davasında sanıklara ceza yağdı
Aleyna Ağgül kimdir? Aleyna Ağgül'ün katilleri kimler? Gökhan Argın'a kaç yıl hapis cezası verildi?
Rusya-ABD arasında mahkum takası
Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi
Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz
Trabzon'da kedi öldüren sanığa 2 yıl hapis cezası

TIMETURK / DÜNYA / Rusya-ABD arasında mahkum takası

Rusya-ABD arasında mahkum takası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus vatandaşı ile ABD vatandaşı mahkumun değişimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-27 17:06:56
Rusya-ABD arasında mahkum takası

Rusya'da 2019 yılından bu yana tutuklu bulunan Amerikalı eski deniz piyadesi Trevor Reed, Washington ve Moskova'nın vardığı takas anlaşması sonucunda serbest bırakıldı. ABD, Reed'in karşılığında 20 yıl hapis cezası almış olan Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu serbest bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Reed'in serbest kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bir diğer Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan'ın da bırakılması için çabalarının sürdüğünü belirttiler.

02210000-0aff-0242-d9ee-08da2858a371_w1597_n_r1_st_s

ABD'nin Teksas eyaleti doğumlu 30 yaşındaki Reed, Rusya'nın başkenti Moskova'da içkili halde iki polis memuruna saldırarak hayatlarını tehlikeye atma suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. Washington yönetimi suçlamayı “saçma bir oyun” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden haberi Reed'in ailesiyle paylaştığını açıkladı. Biden, takas konusunda Rusya'yla yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını ise paylaşmadı.

Reed ailesi de yaptıkları yazılı açıklamada, Başkan Biden'a ve aracı olan herkese teşekkür etti; ‘'985 gündür bir kabusun içinde yaşıyorduk. Başkan bu yaptığıyla Trevor'ın hayatını kurtarmış olabilir'' dedi. Aile, Biden yönetimine oğullarının serbest bırakılmasının sağlanması için uzunca bir süredir baskı yapıyordu.

Rus pilot serbest bırakıldı

Takas karşılığında 2010 yılında ABD'ye kokain sokmak suçlamasıyla tutuklanan Rus pilot Yaroşenko da Rusya'ya iade edildi. Yaroşenko 2010 yılında ABD Özel Kuvvetleri'nce Batı Afrika ülkesi Liberya'da gözaltına alınmıştı.

3CFC40EB-E9CB-4951-879A-B59A8055E1B0_w1597_n_r0_st_s

Rusya, Yaroşenko'nun takas edilmesiyle ilgili ilk önerisini ABD'ye 2019 yılının Temmuz ayında yapmıştı.

ABD Başkanı Biden, casusluk suçlamasıyla Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan'ın da eve dönmesi için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Amerikalı kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner de yaklaşık 2 aydır Rusya'da tutuklu bulunuyor. Griner de havalimanında çantasında uyuşturucu madde yakalandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Griner, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

VOA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş