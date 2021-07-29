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TIMETURK / DÜNYA / Rusya: ABD, Afganistan’da kötü bir sirk terbiyecisi gibi davranıyor

Rusya: ABD, Afganistan’da kötü bir sirk terbiyecisi gibi davranıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’yi 'kötü bir sirk terbiyesicine' benzettiği belirtildi.

2 Saat Önce
2021-07-29 17:40:06
Rusya: ABD, Afganistan’da kötü bir sirk terbiyecisi gibi davranıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Zvezda televizyonunun, askeri-diplomatik bir kaynağın sözlerine atfen aktardığı habere göre Afganistan'ın komşusu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin çekilmesi ile Afganistan'da durumun kötüye gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmi verilmeyen kaynağın anlattığına göre Rusya Savunma Bakanı, “Afganistan'da durumun iyice kötüleştiği bu dönemde ABD'nin takındığı tavır, maalesef, gezici sirkin birinde çalışan kötü bir terbiyecinin davranışlarını çağrıştırıyor” diyerek şöyle devam etti:

"Sizinle görüyoruz ki, en ufak bir itaatsizlik belirtisi karşısında terbiyeci, panik içinde kafesten kaçıyor ve şimdi de dışarıdaki herkesle beraber, kafestekilerin, içeride kalan son et parçalarını ısırıp mideye indirmesini izliyor.”

Afganistan'da durumun evrilebileceği her duruma karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şoygu, ‘Afganistan'da çatışan güçlerin, ülkedeki durumun yatışması adına ortak bir zemin bulabileceklerini umduklarını' sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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