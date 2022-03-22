Rusya: 78 uçağımıza el konuldu

Rusya Ulaştırma Bakanlığı yurt dışında 78 uçağa yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı.

Interfax haber ajansının, Rusya Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, 78 uçak yurtdışında ele geçirildi.

Ancak Rus havayollarının Rusya'da yaklaşık 800 uçağı, Rusya kaydına taşıdığı duyuruldu.

Ulaştırma bakanlığı, Rusya'ya İran'ın benzer bir durumda uçaklara nasıl hizmet verileceği konusundaki deneyiminin rehberlik ettiğini söyledi. .