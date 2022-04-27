Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti[Fotoğraf: Reuters]ABONE OLRusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
2022-04-27 16:04:53
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliğinde görevli bazı çalışanların istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.
Bu nedenle, Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Norveç'in Moskova'daki büyükelçiliğinde çalışan 3 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı. .
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