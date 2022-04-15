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Rusya, 18 diplomatı daha 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etme kararı aldığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-04-15 19:31:00
Rusya, 18 diplomatı daha 'istenmeyen kişi' ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'ndaki 19 çalışanın, 5 Nisan'da "istenmeyen kişi" ilan edildiği anımsatıldı.

AB'nin Rusya'daki temsilcisi Büyükelçi Markus Ederer'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Rus diplomatlarla ilgili alınan temelsiz karardan dolayı protesto notası verildi. Rus tarafı, AB'nin onlarca yıl oluşturulan ikili diyalog ve iş birliğinin mimarisinin bozulmasından sorumlu olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB'nin dostça olmayan adımlarına karşı, mütekabiliyet gereği Rusya'daki AB temsilciliğinde görevli 18 çalışan istenmeyen kişi ilan edildi. Diplomatların en kısa zamanda Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB'den tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi. AA .

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