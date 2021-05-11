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Rusya 1 Rumen diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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11.05.2021 18:21:12
Rusya 1 Rumen diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'ye Bakanlığa çağrılarak nota verildi.

Romanya Büyükelçiliğinde çalışan bir askeri ataşe yardımcısının "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatın 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, "Rusya tarafından atılan adım, Romanya tarafının temelsiz bir şekilde, 26 Nisan'da Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde çalışan askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan etmesine cevap olarak atılmıştır" denildi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan