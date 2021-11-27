DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
Beyaz eşya taksit sayısı artacak mı? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesine kaç taksit yapılır?
TOGG CEO'su Karakaş'tan fiyat açıklaması
Dünyada Omicron endişesi büyüyor
Telefonlara taksit yapılacak mı? Cep telefonu ve bilgisayarlara kaç taksit yapılıyor?
JPMorgan’dan kripto para yatırımcılarına uyarı!
Rusların Putin’e olan güveni düştü
Davutoğlu'ndan harç zammına tepki
Sağlığınız İçin Bisiklet Sürmek mi Yoksa Yürümek mi Daha Yararlı?
“Dünyayı böyle kandırıyorlar işte”
Orhan Gencebay’dan ''döviz'' yorumu: Bu kadar abartılı konuşulması rahatsız edici
BAE’nin Türk yapımlara uyguladığı yasak kaldırıldı
Hz. Meryem’e atılan iftira
Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında?

TIMETURK / DÜNYA / Rusların Putin’e olan güveni düştü

Rusların Putin’e olan güveni düştü

Rusya’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, halkın Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan güveni son yılların en düşük seviyesine geriledi.

1 Saat Önce
2021-11-27 13:30:14
Rusların Putin’e olan güveni düştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan güveni son yılların en düşük seviyesine geriledi.

“Kamuoyu Vakfı” (FOM) tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Rusların yüzde 56'sı Putin'e ve yönetimine güveniyor.

Ankete katılan Rusların yüzde 33'ü ise Putin'e güvenmediğini ifade ederken, yüzde 12'si güvenip güvenmeme konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Anket, Rusya'nın 73 bölgesinde, 207 yerleşim yerinde, 19-21 Kasım tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 3 bin katılımcıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 60'ı ‘Devlet Başkanı görevinde oldukça iyi çalışıyor' derken, yüzde 25'i ise tam tersi düşünceye sahip olduğunu ifade etti. Yüzde 15'i ise kararsız olduğunu söyledi.

Daha önce bağımsız araştırma şirketi Levada Center'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı anketine göre ise halkının yüzde 53'ünün Başkan Putin'e güvenoyu verdiği ortaya çıkmıştı. Bu oranlarla halkın Putin'e olan güveni son dokuz yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı.

“Kamuoyu Vakfı”(FOM)'un daha önce yaptığı anketlerde Putin'e olan güven oranı yüzde 65,2 olarak tespit edilmişti.

Kaynak: haberrus.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş