Rusların Putin’e olan güveni düştü

Rusya’da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, halkın Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan güveni son yılların en düşük seviyesine geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan güveni son yılların en düşük seviyesine geriledi.

“Kamuoyu Vakfı” (FOM) tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Rusların yüzde 56'sı Putin'e ve yönetimine güveniyor.

Ankete katılan Rusların yüzde 33'ü ise Putin'e güvenmediğini ifade ederken, yüzde 12'si güvenip güvenmeme konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Anket, Rusya'nın 73 bölgesinde, 207 yerleşim yerinde, 19-21 Kasım tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 3 bin katılımcıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 60'ı ‘Devlet Başkanı görevinde oldukça iyi çalışıyor' derken, yüzde 25'i ise tam tersi düşünceye sahip olduğunu ifade etti. Yüzde 15'i ise kararsız olduğunu söyledi.

Daha önce bağımsız araştırma şirketi Levada Center'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı anketine göre ise halkının yüzde 53'ünün Başkan Putin'e güvenoyu verdiği ortaya çıkmıştı. Bu oranlarla halkın Putin'e olan güveni son dokuz yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı.

“Kamuoyu Vakfı”(FOM)'un daha önce yaptığı anketlerde Putin'e olan güven oranı yüzde 65,2 olarak tespit edilmişti.

Kaynak: haberrus.ru

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