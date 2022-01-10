2002 tarihinde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan arasında imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı(KGAT) gereği Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkeye Rus güçlerini çağırmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Kazakistan’daki siyasi kriz daha da derinleşti

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin, Kazakistan'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmelere dair bazı ayrıntılar paylaştı;

“Rusların Kazakistan'a müdahalesinin öbür yüzü”

Kazakistan'daki ayaklanma, girift... İç içe. Kazakistan'la kurduğum bağlantıda, şimdiye kadar okuduklarımızdan farklı bilgiler aktarıldı.

Ayaklanmanın başlangıcı masumca. Halk alt tabakasının üst tabakaya tavrı. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, rüşvet sarmalının üstüne giderken, işin ucu Nazarbayev ve çevresine dokunacaktı. Nazarbayev, ayaklanmanın bir kolu gösteriliyor. Dikkat ederseniz, Güvenlik Konseyi Başkanı Nazarbayev'di. Tokayev, onu Güvenlik Konseyi Başkanlığı'ndan alıyor. Şimdi gelen haberler, iş birliği içine girdikleri yönünde.

Asıl önemlisi Kazakistan KGB'si. Bizim MİT gibi bir şey. Başındaki kişiyi Nazarbayev tayin etmişti. Yardımcısı da onun yeğeni. Tokayev, ikisini de uzaklaştırıyor. İsyancılar, kolayca, KGB'nin silah deposuna girebiliyorlar. Bu içeriden destek almadan mümkün mü? Yeğenin IŞİD'le bağlantısından bahsediliyor. Gösterilerde kelle kesildiği söyleniyor. O zaman IŞİD devrede, deniyor.

Rusların Kazakistan'ın iç karışıklığına müdahalesini, bizzat devletin başındaki kişinin istemesi trajik görülse de farklı bir durumdan da bahsediliyor. Nazarbayev'le Tokayev karşı karşıya geldi. Ordu, Nazarbayev'in sistemi içinde. Tokayev, isyancıların üstüne orduyu gönderse silah kendisine dönebilir. Onun için, Ruslar çağrılıyor.

Kazakistan'ı en iyi tanıyan ilim adamlarımızdan, Kazakistan ve Kazaklar kitabının mütercimi Prof. Dr. Abdülvahab Kara da "dış güçler"e işaret ediyor:

"Gelişen olaylar, bize hâdisenin masum bir talepten ibaret olmadığını, ayaklanmanın arkasında dış güçlerin var olduğunu gösteriyor. Çünkü olaylar esnasındaki sosyal medya paylaşımları bunu teyit ediyor. Barış içinde yapılmakta olan demokratik gösterilerin yakıp yıkma ve talan gibi Vandalizm'e doğru kayması kasıtlı yönlendirmeler olduğuna işaret ediyor. Bunu yapan halktan insanlar değil. Bu da olayları provoke eden bir gücün olduğunu gösteriyor. Bu güçler hem dış, hem iç unsurlar."

Tokayev, yarın konuşacak. Delilleri ortaya koyması bekleniyor. Göreceğiz.

Yeniçağ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.