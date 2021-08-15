Rusların en çok gurur duyduğu tarihi şahsiyetler

Rusya’da yapılan son anket, halkın en çok gurur duyduğu, ortak payda saydığı ismin uzaya çıkan ilk kozmonot olan Yuri Gagarin olduğunu ortaya koydu. İnsomar’ın anketinde Gagarin’e yüzde 31 oy çıkarken, şair Aleksandr Puşkin yüzde 30 ile ikinci oldu.

Rusya'da yapılan son anket, halkın en çok gurur duyduğu, ortak payda saydığı ismin uzaya çıkan ilk kozmonot olan Yuri Gagarin olduğunu ortaya koydu. İnsomar'ın anketinde Gagarin'e yüzde 31 oy çıkarken, şair Aleksandr Puşkin yüzde 30 ile ikinci oldu.



Daha sonra şu isimler sıralandı:



Rus bilim adamı, Moskova Devlet Üniversitesi'nin kurucusu Mikhail Lomonosov (yüzde 22),

Çar I. Petro (yüzde 21),

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet orduları başkomutanı Mareşal Georgi Jukov (yüzde 21)

Sovyet uzay gemilerinin tasarımcısı Sergey Korolyev (yüzde 20)

Kimya biliminin babalarından Dmitri Mendeleyev (yüzde 20)

Donanma komutanı Mareşal Aleksandr Suvorov (yüzde 15).

Anestezi gerçekleştiren ilk bilim adamı Nikolay Pirogov (yüzde 12)



Halkın yüzde 62'si uzay çalışmalarından, yüzde 51'i bilim alanındaki başarılardan, yüzde 49'u kültür-sanat başarılarlarından gurur duyuyor.



Edebiyatta ilk üç sırada Aleksandr Puşkin, Fyodor Dostoyevski ve Lev Tolstoy var.



Uzaydaki başarılar denince Yuri Gagarin, Sergey Korolyev ve Konstantin Tsiolovski (uzay mühendisi) akla geliyor.



Bilim alanında ise Mihail Lomonosov, Dmitri Mendeleyev ve İgor Kurçatov (nükleer fizikçi) gurur duyulan ilk üç isim.

Kaynak: Türkrus

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