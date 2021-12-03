Rusların en çok göç etmek istediği ülke neresi?

Uluslararası emlak ajansı Tranio'nun Yandex kullanıcıların yaptığı sorgulardan yola çıkarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her ay ortalama 23 bin 200 Rusya vatandaşı Kanada'ya nasıl taşınabileceği konusunda internette araştırma yapıyor.

"Yeni hayat" düşü kuran Rusya vatandaşlarının en çok hayalini süsleyen ülke Kanada.

Uluslararası emlak ajansı Tranio'nun Yandex kullanıcıların yaptığı sorgulardan yola çıkarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her ay ortalama 23 bin 200 Rusya vatandaşı Kanada'ya nasıl taşınabileceği konusunda internette araştırma yapıyor.



İkinci sırada 17 bin 100 sorguyla Amerika Birleşik devletleri var. Bu iki ülkeyi 14 bin 500 sorguyla Almanya takip ediyor. Diğer ülkelerin payına düşen sorgu sayıları 6 bin sınırının altında kaldı.



Araştırmada bazı ülkelere gösterilen ilginin önceki yıllara göre daha fazla artış gösterdiği de tespit edildi. Örneğin Portekiz'le ilgili sorguların sayısı yüzde 62 artarken, Türkiye de bu kategoride yüzde 42'lik artışla ikinci sırada yer aldı. Rusların ilgisinin arttığı diğer ülkeler Polonya ve İtalya.



Öte yandan oturma izniyle ilgili sorgularda Türkiye'nin ayda 22 bin 600 sorguyla ilk sırada yer aldığı görülüyor. Türkiye'yi sırasıyla ABD, Almanya, İsrail ve İspanya takip etmekte.



Tranio analistleri, emekliliğini yurt dışında geçirmek için araştırma yapan Rusya vatandaşlarının sayısının da yüzde 18 oranında arttığını bildiriyor. Bu kategoride en çok ilgi gösterilen üç ülke sırasıyla Almanya, ABD ve Letonya.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.