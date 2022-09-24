Ruslar sınır bölgelerinde! Finlandiya, Kazakistan, Gürcistan sınırında kuyruk oldular

Havalimanlarında Türkiye, Almanya gibi ülkelerin uçak biletleri için ciddi bir yoğunluk yaşanırken, sınır kapıları önünde de araç kuyrukları oluştu. Ülkenin doğu, kuzey batı, güney sınırları önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidi sonrası soluğu yurtdışında almak isteyen Rus vatandaşlarının sınır kapıları önünde oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Havalimanlarında Türkiye, Almanya gibi ülkelerin uçak biletleri için ciddi bir yoğunluk yaşanırken, sınır kapıları önünde de araç kuyrukları oluştu. Ülkenin doğu, kuzey batı, güney sınırları önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

GÜRCİSTAN SINIRINDA 6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Kısmi seferberlik ilanı sonrası ülkeyi terk ederek Gürcistan'a geçmeye çalışan Ruslar, sınır kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.Binlerce Rusya vatandaşı karayoluyla Gürcistan'a akın etti. Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı Rus vatandaşları uzun kuyruk ve trafik nedeniyle geceyi arabalarında geçirmek zorunda kalırken, sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Bazı Rusların gece scooter ve bisikletlerle sınırı geçtiği belirtilse de bunun kısa süre sonra yasaklandığı öğrenildi.

KAZAKİSTAN'DA YOĞUNLUK

Yoğunluğun yaşandığı bir başka adres ise Kazakistan-Rusya sınırı oldu. Rusya'nın Kazakistan sınırında da yoğunluk arttı. Kazakistan-Rusya sınırındaki Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerindeki sınır geçişlerinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan-Rusya sınırında ülkeye giriş yapan yabancı sayısının arttığı belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasında sınırda bulunan 30 kontrol noktasının da normal şekilde çalıştığı ifade edilirken, “Bunlardan 4'ünde yolcu ve araç akışının artması nedeniyle tıkanıklık gözleniyor. Durum kontrol altında” denildi.

Kazakistan Sınır Muhafız Hizmetinin yetkili devlet makamlarıyla birlikte sınır geçişlerinde güvenliği ve düzeni sağladığı, Rusya muhafız birimiyle etkileşim içinde olduğu kaydedildi.Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Rus vatandaşlarının ülkeye gelmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ciddi riskler oluştuğu takdirde uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

YENİ DÜŞMAN FİNLANDİYA'YA GEÇİŞLER DE ARTTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası NATO'ya üyelik işlemlerini hızlandırmasıyla Rusya'nın tepkisini çeken Finlandiya da kısmi seferberlikten kaçan Rusların göç ettiği ülkelerden biri oldu. Finlandiya Sınır Muhafızlığından yapılan açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra Finlandiya'ya geçişlerde önceki gece artış yaşandığı belirtildi. Finlandiya sınır muhafızının uluslararası ilişkiler biriminin lideri Matti Pitkaniitty sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün 4 bin 824 Rus'un ülkenin doğu sınırından Finlandiya'ya geldiğini, geçtiğimiz hafta aynı gün bu sayının 3 bin 133 olduğunu kaydetti. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Finlandiya'nın Rusya'daki durumu yakından izlediğini söyledi.

AB'DEN İLTİCA AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'nden de (AB), Rusların iltica işlemlerine yönelik açıklama geldi. AB, Rusya'dan AB'ye sığınmak isteyen Rus vatandaşlarının başvuruları için mevcut yasal çerçevenin geçerli olduğunu, her bir davanın kendi özelinde değerlendirileceğini bildirdi. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'deki kısmi seferberlik ilanından sonra Rusların ülkeyi terk etme ve AB'de sığınma elde etmeleriyle ilgili soruyu yanıtladı. Mamer, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, ülkeden geçerli sebeplerle kaçmak isteyenlerin, insan hakları temelinde AB'ye sığınma başvurusunda bulunmaları için mevcut bir yasal çerçevenin var olduğunu, başvuruların her bir dosya bazında değerlendirileceğini dile getirdi. Üye ülkelerin birbiriyle görüş alışverişinde olduğunu ifade eden Mamer, Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yarın konuyla ilgili toplanacağını söyledi.

Dün de AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana yarım milyon Rus'un ülkeyi terk ettiğini, Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından "AB'nin, ülkenin pek çok şehrinde protesto düzenleyerek rejimin yaptıklarına karşı çıkma cesaretini gösteren Rus vatandaşlarıyla prensipte dayanışma içinde olduğunu" belirtmişti.