Ruslar kaçıyor, Almanya iltica veriyor, Türkler ekmeğinde!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin yansımalarıAlmanya’dan Türkiye ve İsrail’e kadar pek çok ülkede hissedildi. Finlandiya sınırında yoğunluk oluşurken, Almanya firari askerlere iltica hakkı tanıyacağını açıkladı. İsrail Yahudi göçüne hazırlanıyor, Antalya’da da hareketlilik yaşandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin etkileri Avrupa ve Baltık ülkelerinden Türkiye ve İsrail'e kadar geniş bir coğrafyada etkisini gösterdi. Rusya vatandaşları kısmi seferberlik kararı sonrası yurt dışına akın ederken, ülkelerde de buna bağlı hareketlilik yaşandı. İşte o hareketliliklerin en dikkat çekici olanları:

ALMANYA'DAN FİRARİ ASKERLERE İLTİCA HAKKI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi. Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir" diye konuştu.

BALTIK ÜLKELERİ SIĞINMA HAKKI TANIMAYACAK

Batı Bloku ile Rusya arasındaki güç mücadelesi arasında denge politikası izlemeye çalışan bazı Baltık ülkeleri seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarına sığınma hakkı tanımayacaklarını açıkladı. Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya'da asker seferberliğinden kaçan hiçbir Rus vatandaşına sığınma hakkı tanımayacaklarını açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Bir kişinin Rusya'da vatandaşlık görevini yerine getirmeyi reddetmesi veya bunu yapma arzusu başka bir ülkeye sığınma hakkı verilmesi için yeterli gerekçe oluşturmaz" ifadelerini kullandı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise oluşabilecek güvenlik endişelerini dile getirerek, Rus vatandaşlarına vize verilmeyeceğini duyurdu. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskasise, askere alınma kararının sığınma hakkı için geçerli bir neden olmadığını söyleyerek, yalnızca inançları nedeniyle zulme uğrayanlar için siyasi sığınma hakkı verdiklerini dile getirdi.

FİNLANDİYA'YA AKIN ETTİLER

Finlandiya ise resmen Rus akınına uğradı. Finlandiya Sınır Muhafızlığından yapılan açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra Finlandiya'ya geçişlerde önceki gece artış yaşandığı belirtildi. Finlandiya Sınır Muhafızlığından yapılan açıklamada, seferberlik ilanından sonra Rusya'dan Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğü ve gece boyunca sınırdaki trafiğin yoğun olduğu ifade edildi. Finlandiya sınır muhafızının uluslararası ilişkiler biriminin lideri Matti Pitkaniitty sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, önceki gün 4 bin 824 Rus'un ülkenin doğu sınırından Finlandiya'ya geldiğini, geçtiğimiz hafta aynı gün bu sayının 3 bin 133 olduğunu kaydetti.

RUS YAHUDİLER İSRAİL'E Mİ GÖÇ EDECEK?

İsrail'de hükümet yetkililerinin, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası Rus Yahudilerinin İsrail'e olası göç dalgasını görüşmek için toplanacağı bildirildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü anlamına gelen "Aliya" faaliyetlerine öncülük eden “Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı”, Rusya'dan beklenen göçmen dalgasını tartışmak için acil toplantı çağrısında bulundu.

ASKERE GİTMİYOR, ANTALYA'YA TATİLE GELİYORLAR

Kısmî seferberliğin Türkiye'ye yansıması da tatil bölgelerinde hissedildi. Başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi. Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti. Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. .