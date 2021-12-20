Ruslar, Bayraktar TB2'nin rakibini ilan ettiler

Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Rus ordusu, Ukrayna'daki ilk saldırının şokunu atlatamadı. Rus general, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen saldırı drone'unun Bayraktar TB2'nin karşısında durabileceğini ileri sürdü.

Türk Bayraktar TB2, Rusya'nın gündeminden düşmüyor.

Ukrayna'da ilk kez Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı bütün dengeleri değiştirdi, Rus ordusu ilk kez açık şekilde Türk SİHA'sına karşı bir rakip gösterdi.

Ukrayna'yı işgal etmesinden korkulan Rusya, en yeni insansız saldırı uçağını dünyaya gösterdi. Yer testleri başlayan S-70 Okhotnik SİHA'sının karadaki bir hedefi 500 kilogram bir bombayla vurduğu görüntüler de hafta sonu yayınlandı.

Avcı anlamına gelen Okhotnik'in açık kaynaklara göre uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre, kalkış ağırlığı ise 20 ton. Rus askeri uzmanlar, söz konusu SİHA'nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 birlikte operasyonlar gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Milliyet'in haberine göre; Rusya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerini paramparça eden, Ukrayna'da sahne alan Bayraktar TB2'nin karşısına ilk kez açık şekilde Orion'u rakip gösterdi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tümgeneral Aleksandr Novikov, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen Orion saldırı drone'unun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürdü.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus general daha da ileri giderek, Orion'un yalnızca Bayraktar TB2 SİHA'sının değil benzeri tüm hava araçlarının karşısında durabileceğini söyledi.

Rus medyası, 24 saat havada kalabilen Orion SİHA'sının Suriye'de birçok saldırı gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda çok sayıda keşif uçuşu yaptığını yazmıştı.

UKRAYNA BAYRAKTAR TB2 İLE RUS YANLISI AYRILIKÇILARI VURDU

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem, tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu. Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını bildiriyor. Bloomberg'e göre, 2019'da başlayan drone satışı füzeler ve kontrol istasyonlarını da kapsıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.