Ruslar artık oynayamayacak! Sony, PlayStation satışlarını durdurdu

Sony, Rusya'da PS5’ler ve PS5’ler dahil olmak üzere PlayStation ürünlerinin satışını resmen durdurduğunu duyurdu.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, “Sony Interactive Entertainment (SIE), Ukrayna'da barış çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılıyor. Tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını askıya aldık, Gran Turismo 7 ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonları.”

Şirket ayrıca, “bu trajedinin kurbanlarını desteklemek” için Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Çocukları Kurtarın Yüksek Komiserliği'ne 2 milyon dolar bağışlayacağını söyledi. .