Ruslar artık oynayamayacak! Sony, PlayStation satışlarını durdurdu
Sony, Rusya'da PS5’ler ve PS5’ler dahil olmak üzere PlayStation ürünlerinin satışını resmen durdurduğunu duyurdu.
2022-03-10 07:29:46
Şirket bugün yaptığı açıklamada, “Sony Interactive Entertainment (SIE), Ukrayna'da barış çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılıyor. Tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını askıya aldık, Gran Turismo 7 ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonları.”
Şirket ayrıca, “bu trajedinin kurbanlarını desteklemek” için Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Çocukları Kurtarın Yüksek Komiserliği'ne 2 milyon dolar bağışlayacağını söyledi. .
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