Rus yolcu uçağı denize çakıldı!

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka bölgesinde içinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağı denize düştü.

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka bölgesinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağı denize düştü. Uçakla irtibat kesilmiş ve yer tespit çalışmaları başlamıştı.

RIA haber ajansının Salı günü bildirdiğine göre, Rus acil servisleri kayıp bir An-26 uçağının denize düştüğü yeri tespit etti. İçinde 28 kişinin bulunduğu uçak Rusya'nın uzak doğusuna inmeye hazırlanırken kayboldu.

Acil servislerin söylediğine göre, birkaç gemi kaza yerine gidiyordu. Uçak, Okhotsk Denizi kıyısı yakınlarındaki Palana köyüne gidiyordu

Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde ise, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtilmişti.

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.