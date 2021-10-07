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TIMETURK / DÜNYA / Rus yayın yönetmeninden skandal Kars ve Ağrı Dağı çıkışı

Rus yayın yönetmeninden skandal Kars ve Ağrı Dağı çıkışı

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 'Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-07 14:31:11
Rus yayın yönetmeninden skandal Kars ve Ağrı Dağı çıkışı

Rus uluslararası medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın Kars ve Ağrı Dağı ile ilgili skandal çıkışı tartışma konusu oldu.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalının 3 Ekim'deki canlı yayınında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, "Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı" adlı programda konuşan Simonyan şöyle konuştu:

"Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti... Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de... O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür."

Simonyan'ın sözlerine akademisyen yazar Volkan Özdemir'den yanıt geldi.

Özdemir sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Ülkesinin imza koyduğu Kars Antlaşması'na rezalet diyerek kendi rezilliğini sergileyen ve boş fantazilerini etnik kimliğine kalkan yapan M.Simonyan gibi medya şovmenlerini ciddiye almayınız. Kafkas jeopolitiğinde gelişmeler kendi merciinde devam eder: "Собака лает, караван идет"

Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti seleflerinin imzaladığı Kars Antlaşması'na bağlıdır. Bugün zaten sınırların değiştirilmesi gibi bir tartışma yoktur. Merak edenler için Rusça kısımda "it ürür, kervan yürür" atasözünü yazdım.

Dahası M.Simonyan bunu sürekli yapıyor. Vatandaşı olduğu ülkesi Rusya'yı ve çalıştığı medya kuruluşunu da töhmet altında bırakıyor. Rus yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Etnik histerinin hakim olduğu yerler çok izlenen medya platformları olmamalı...”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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