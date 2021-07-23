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TIMETURK / DÜNYA / Rus ve ABD heyetleri, 28 Temmuz'da stratejik istikrarı görüşecek

Rus ve ABD heyetleri, 28 Temmuz'da stratejik istikrarı görüşecek

Rusya ve ABD heyetlerinin 28 Temmuz'da stratejik istikrar konusunu görüşeceği bildirildi.

54 Dakika Önce
2021-07-23 23:18:44
Rus ve ABD heyetleri, 28 Temmuz'da stratejik istikrarı görüşecek

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da görüştüğü anımsatıldı.

Bu görüşmede varılan anlaşmaların devamı olarak Rusya ve ABD arasındaki diyalog çerçevesinde, 28 Temmuz'da Cenevre'de stratejik istikrar konusunda yeni tur toplantının yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık edecek. Toplantıda, stratejik istikrarın korunması, güçlendirilmesi ve silah kontrolü ile ilgili konular ele alınacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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