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Rus vatandaşları, Türk bankalarına akın ediyor

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’ye gelen Ruslar, Türk bankalarında hesap açmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-03-15 10:35:00
Rus vatandaşları, Türk bankalarına akın ediyor

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; bankacılık kaynakları son haftalarda Rus vatandaşlarının banka hesabı açma taleplerinde yoğun bir artış olduğunu söylüyor.

Edinilen bilgiye göre çoğu banka şubesi ikametgahı geçerli sayarak hesap açıyor. Bu hesaplar TL ile açılıyor ve hiçbir banka Ruble kabul etmiyor.

RUS MÜLTECİLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİZ

Bankacılık kaynakları bunun iki duruma işaret ettiğine dikkat ediyor. Birincisi yeni bir yaşam oluşturma ikincisi ise TL hesabının ardından yabancı para hesabı açarak döviz birikimlerini sisteme kaydettirebilmek. Rusya'da işlerin daha kötüye gidebileceğini düşünen Rus vatandaşlarının yeni bir ülkede yaşam kurmak için en önemli ihtiyaçlardan biri olan banka hesabına sahip olmasının önemli bir adım olduğunu belirten bankacılık kaynakları gelecek dönemde yoğun bir Rus mülteci grubuyla karşı karşıya kalınabileceğine vurgu yapıyor.

TL HESABI AÇIYORLAR

İkinci durum ise bankacılık sistemine entegrasyon sağlayabilmek. TL hesabını açtıktan sonra döviz hesaplarıyla yanlarında getirmelerine izin verilen yani ülkeden nakit olarak çıkarılabilecek limit olan 10 bin dolara kadar paralarını bankacılık sistemine kaydetmiş oluyorlar. Yanlarında 5 bin dolara kadar izin var ama bu sınırlamalardan önce gelen Ruslar çok daha fazla miktarı kayıt altına geçirmiş olabilir. Böylece Türk bankaları üzerinden birikimlerini Avrupa veya diğer ülkelere çıkarmaları da mümkün oluyor.

Bunun yanı sıra Rusya'da patlayan kripto para hacmi de Rus vatandaşlarının Rusya'nın uyguladığı para kontrolü önlemlerini aşmanın bir yolunun da kripto paralardan geçtiğini gösteriyor. .

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