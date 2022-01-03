Rus vatandaşından Kırımlı tutuklular için özür notu ve bağış

Ukrayna'da bir Rus vatandaşı, Rusya'nın tutukladığı Kırım Tatarlılar için para bağışlayarak ülkesi adına özür diledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren Kırım Tatar restoranlarından birinde kimliği belirsiz bir Rus vatandaşı, Kırım Tatar siyasi tutuklulara teslim edilmek üzere bir miktar para bırakarak Kırım Tatar halkından ülkesi adına özür diledi.

Başkent Kiev'de faaliyet gösteren Kırım Tatar restoranı Sofra'da önceki gün ilginç olay yaşandı. Sofra restoranının sosyal medya sayfasında yapılan açıklamaya göre, restoranda akşam yemeği yiyen bir müşteri masada bir zarf bıraktı. Zarfta para ve bir not bulunuyordu. Notta ise şu ifadelere yer verildi:

“Kırım'da alıkonulan Kırım Tatar halkının kızları ve oğullarına yardım için. Herhangi bir ihtiyaçları karşılamak için. Bizi affedin. (Rusya vatandaşı).”

Rus işgali altındaki Kırım'da siyasi nedenlerden ötürü 86'sı Kırım Tatarı olmak üzere 121 Ukrayna vatandaşının alıkonuluyor.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.