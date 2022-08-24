Rus turist yanlışlıkla silahların yerini ifşa etti, Ukrayna alay etti

Bir Rus turist, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla, ülkesinin silahlarını ifşa etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı da fotoğrafı alaycı bir şekilde paylaşarak, Rus turiste teşekkür etti.

Bir Rus'un sosyal medya hesabında paylaştığı mayolu ve kameraya el salladığı fotoğraf, başına iş açtı. Kırım'da çekilen fotoğrafın arka planında Rus S-400 savunma sistemine ait silahlar görülüyor.

Rusya'nın Facebook eşdeğeri Vkontakte adlı sosyal ağında yayınlanan fotoğrafın, Kırım'ın Evpatorya şehri yakınlarındaki bir tuzlada çekildiği düşünüldü. Fotoğrafın temmuz ayındaki eski uydu görüntüleri ile karşılaştırılmasıyla konum doğrulandı.

Ukrayna daha önce Rus turistlerden 'hoş olmayan bir şekilde sıcak bir yaz tatili' istemedikçe Kırım'ı ziyaret etmemelerini istemişti.

SAVUNMA BAKANLIĞI ALAY ETTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, esprili bir sosyal medya paylaşımıyla fotoğrafın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Belki de Rus turistlere fazla yükleniyoruz. Bazen gerçekten yardımcı olabiliyorlar. İşgal altındaki Kırım'ın Evpatorya şehri yakınlarındaki Rus hava savunma mevzilerinde fotoğraf çeken bu adam gibi. Teşekkürler ve böyle çalışmaya devam edin!” denildi.

Ukrayna'nın bu bilgiyle veya silahlarla ne yaptığı bilinmiyor. Ancak Kırım'da geçen hafta çok sayıda patlama meydana geldiği öğrenildi.

Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, patlamalardan Ukrayna'nın ‘direniş gücü'nün sorumlu olduğunu açıkladı.

NTV