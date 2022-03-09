DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzin ve motorindeki zamlar iptal
Bursa'ya Mudanya Üniversitesi kuruluyor
Ukrayna’daki esir Rus subayları basın toplantısında konuştu
İrlandalı vekilden tepki: Beyaz, Avrupalı olmadıkları için mi?
Diyanet'in teklifi Genel Kurul'da
Rusya'da enflasyon rekor seviyeye çıktı
Yemen geleceği, ya savaş ya istikrar !
Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?
Süper Lig hakemleri neden değişti? Yeni Süper Lig hakemleri kimler?
Benzin ve mazot zammı iptal mi edildi? Benzin ve motorin zammı geri mi alındı? 9 Mart'ta benzin ve motorine zam yok mu?
Sakarya'da kar tatili var mı? 10-11 Mart Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması | Sakarya kamu personeli, anasınıfı, okullar tatil mi?
Bakanlık Putin’i yalanladı: ‘Zorunlu askerlik yapanlardan esir olanlar da var’
Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü
İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray'da sefer saati uzatıldı
Porto - Lyon maçını kesintisiz canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

TIMETURK / DÜNYA / Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü

Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü

Ukrayna topraklarında ilerleyen bir Rus tankında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağının asılı olduğu görüldü.

1 Saat Önce
2022-03-09 20:28:05
Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar başlatmasının 14'üncü günü... Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus tanklarının ilerleyişini gösteren bir video yayınladı.

sscb-ukrayna-rusya

Bir Rus tankında asılı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı dikkati çekti.

"Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor"

sscb-ukrayna-rusya-tank

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın "Ukrayna özel operasyonunun" planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Zaharova, buradaki krizin ABD ve NATO'nun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Zelenskiy: Tehdit seviyesi maksimum düzeyde

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uçuşa yasak bölge uygulamazsa yabancı ortakların insani felaketten sorumlu olacağını söyledi.

Tehdit seviyesinin en üst düzeyde olduğunu belirten Zelenskiy "İki haftada teslim olmayacağımızı gösterdik" diye konuştu.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş