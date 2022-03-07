Rus sözcüsünden Yunanistan'a sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'nın güneydoğusunda yaşayanlara yönelik uzun süreli soykırımın suç ortağı olduğunu, şimdi ise Yunanistan da dahil olmak üzere Avrupa’nın Kiev rejiminin avukatlığını yapmaya soyunduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'da Rusya'nın politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik başlatılan kampanyaya dikkat çekerek, Atina'nın şüpheli amaçlarla Rusya ile olan bağlarını kasten yok ettiğini vurguladı.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Atina'daki üst düzey yetkililer, ülkemize ve yönetimine yönelik sert suçlamalarda bulunma gibi adımlar atıyor, bu konuda kendileriyle aynı fikirde olanlarla kelimenin tam anlamıyla yarışıyor” vurgusu yapıldı.

Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Donbass'taki sivil nüfusun yok edilmesini sessizce izlemeyi seçtiğini, Ukrayna'nın güneydoğusunda yaşayanlara yönelik uzun süreli soykırımın suç ortağı olduğunu, şimdi ise Yunanistan da dahil olmak üzere Avrupa'nın Kiev rejiminin avukatlığını yapmaya soyunduğunu vurguladı.

Mariya Zaharova, yayılan Rus karşıtlığı histerisinin ise kaynama noktasına geldiğinin altını çizdi.

Sözcü, “Sağduyu, ne pahasına olursa olsun Rusya'ya zarar vermek için Batı'nın ortak planlarına feda edildi. İkili ilişkiler kasten yok ediliyor ve Rus-Yunan ilişkileri ne yazık ki istisna değil. Atina, AB yaptırım düzenlemelerini aktif olarak destekliyor. Aslında Yunan liderliği, daha dün Rusya ile işbirliğini doğal avantaj olarak adlandırdığı ortak tarihi mirası geçersiz kılmaya hazır” ifadelerini kullandı. .