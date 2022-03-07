DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?
MEB, yardımcı kaynak paketini yayımladı
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin
Rusya açıkladı: Ukrayna'da 2 bini aşkın askeri tesis imha edildi
'Kılıçdaroğlu ülkesini değil kendi bekasını düşünür!'
İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır?
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Berat Albayrak'ın kitabının adı ne? Berat Albayrak kitap mı yazdı? 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ne?
Berat Albayrak kitap çıkardı: ''Ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...''
Onur Nizamoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Söylemi ete kemiğe büründürmek
8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

TIMETURK / DÜNYA / Rus sözcüsünden Yunanistan'a sert tepki

Rus sözcüsünden Yunanistan'a sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'nın güneydoğusunda yaşayanlara yönelik uzun süreli soykırımın suç ortağı olduğunu, şimdi ise Yunanistan da dahil olmak üzere Avrupa’nın Kiev rejiminin avukatlığını yapmaya soyunduğunu vurguladı.

3 Saat Önce
2022-03-07 10:09:22
Rus sözcüsünden Yunanistan'a sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'da Rusya'nın politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik başlatılan kampanyaya dikkat çekerek, Atina'nın şüpheli amaçlarla Rusya ile olan bağlarını kasten yok ettiğini vurguladı.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Atina'daki üst düzey yetkililer, ülkemize ve yönetimine yönelik sert suçlamalarda bulunma gibi adımlar atıyor, bu konuda kendileriyle aynı fikirde olanlarla kelimenin tam anlamıyla yarışıyor” vurgusu yapıldı.

Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Donbass'taki sivil nüfusun yok edilmesini sessizce izlemeyi seçtiğini, Ukrayna'nın güneydoğusunda yaşayanlara yönelik uzun süreli soykırımın suç ortağı olduğunu, şimdi ise Yunanistan da dahil olmak üzere Avrupa'nın Kiev rejiminin avukatlığını yapmaya soyunduğunu vurguladı.

Mariya Zaharova, yayılan Rus karşıtlığı histerisinin ise kaynama noktasına geldiğinin altını çizdi.

Sözcü, “Sağduyu, ne pahasına olursa olsun Rusya'ya zarar vermek için Batı'nın ortak planlarına feda edildi. İkili ilişkiler kasten yok ediliyor ve Rus-Yunan ilişkileri ne yazık ki istisna değil. Atina, AB yaptırım düzenlemelerini aktif olarak destekliyor. Aslında Yunan liderliği, daha dün Rusya ile işbirliğini doğal avantaj olarak adlandırdığı ortak tarihi mirası geçersiz kılmaya hazır” ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş